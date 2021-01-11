ФБР располагает информацией о том, что во всех штатах США планируется проведение вооруженных акций протеста в ближайшие дни. Об этом сообщает в понедельник на своей странице в Twitter журналист телекомпании ABC Аарон Катерски со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ ФБР.

Согласно представленным в нем сведениям, некая вооруженная группа планирует направиться в столицу США 16 января.

"Они предупредили, что если Конгресс попытается отстранить президента США посредством 25-й поправки [к конституции], то произойдет мощное восстание", — приводит Катерски выдержки из документа.

В нем отмечается, что протесты планируются у законодательных собраний 50 американских штатов с 16 по 20 января, а у Капитолия в Вашингтоне — с 17 по 20 января.