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Москва

ABC: ФБР считает, что во всех штатах США планируются вооруженные акции протеста 

ТАСС и ещё 3 35 минут назад
ФБР располагает информацией о том, что во всех штатах США планируется проведение вооруженных акций протеста в ближайшие дни. Об этом сообщает в понедельник на своей странице в Twitter журналист телекомпании ABC Аарон Катерски со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ ФБР.
Согласно представленным в нем сведениям, некая вооруженная группа планирует направиться в столицу США 16 января.

"Они предупредили, что если Конгресс попытается отстранить президента США посредством 25-й поправки [к конституции], то произойдет мощное восстание", — приводит Катерски выдержки из документа.

В нем отмечается, что протесты планируются у законодательных собраний 50 американских штатов с 16 по 20 января, а у Капитолия в Вашингтоне — с 17 по 20 января.
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Организаторы протестной акции, как сообщается, призывают к захвату судов и административных зданий в случае, если действующий лидер страны Дональд Трамп будет отстранен от власти ранее дня инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена 20 января.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ФБР , телеканал АВС , США
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