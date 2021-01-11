Ливан вводит режим ЧС из-за COVID

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Высший совет по безопасности Ливана принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей стране на фоне новой вспышки коронавируса в стране, сообщает ливанский телеканал "Аль-Джадид"

"Согласно решению совета, режим ЧС может быть продлен в случае необходимости", — сообщает телеканал.

Во время режима ЧС международный аэропорт будет продолжать работать, но по новым правилам все прибывающие граждане должны будут неделю оставаться в обязательной изоляции в определенных гостиницах.