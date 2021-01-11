Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Конгрессмены-республиканцы заблокировали резолюцию с призывом к Пенсу отстранить Трампа 

ТАСС 9 минут назад
Республиканцы заблокировали резолюцию об импичменте Трампа
Фото: Reuters
Республиканцы в Палате представителей Конгресса США в понедельник заблокировали внесенную демократами резолюцию с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу, воспользовавшись 25-й поправкой к конституции США, отстранить американского лидера Дональда Трампа от власти из-за произошедших на прошлой неделе в Вашингтоне беспорядков. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Демократы предложили одобрить резолюцию единогласно без проведения поименного голосования, однако республиканцы не согласились с этим. Демократы теперь планируют вынести документ на голосование во вторник.
Резолюция, автором которой является демократ Джейми Раскин (от штата Мэриленд), призывает вице-президента созвать кабинет для того, чтобы воспользоваться 25-й поправкой и объявить президента неспособным выполнять свои обязанности. В этом случае исполняющим обязанности президента должен стать вице-президент.
Одновременно с этим демократы в понедельник внесли на рассмотрение Палаты представителей еще одну резолюцию — об импичменте действующего президента. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу. Как отмечает газета The Washington Post, проголосовать по этой резолюции законодатели могут в среду.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
ТАСС: последние новости
США ввели санкции против граждан и организаций Украины из-за вмешательства в выборы США ввели санкции против граждан и организаций Украины из-за вмешательства в выборы Демократы внесли в Конгресс США резолюцию об импичменте Трампа Демократы внесли в Конгресс США резолюцию об импичменте Трампа Пашинян заявил, что статус Нагорного Карабаха остается одним из неурегулированных вопросов Пашинян заявил, что статус Нагорного Карабаха остается одним из неурегулированных вопросов
Комментарии
В мире , Майкл Пенс , Дональд Трамп , Конгресс США , Washington Post , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
00:18
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
Происшествия
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
00:22
Удар реактивных систем БМ-14 по морским целям попал на видео
Войска
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
01:34
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
В мире
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
00:51
Последствия смертельного столкновения маршруток попали на видео
Происшествия
Стая собак напала на женщину и попала на видео
00:05
Стая собак напала на женщину и попала на видео
Происшествия
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
00:38
Машинист спас упавшего на рельсы ребенка в метро Москвы и попал на видео
Происшествия
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
00:45
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
В мире
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
00:42
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
Происшествия
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
00:21
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
Происшествия
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
01:13
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение