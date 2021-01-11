Республиканцы заблокировали резолюцию об импичменте Трампа

Демократы предложили одобрить резолюцию единогласно без проведения поименного голосования, однако республиканцы не согласились с этим. Демократы теперь планируют вынести документ на голосование во вторник.

Резолюция, автором которой является демократ Джейми Раскин (от штата Мэриленд), призывает вице-президента созвать кабинет для того, чтобы воспользоваться 25-й поправкой и объявить президента неспособным выполнять свои обязанности. В этом случае исполняющим обязанности президента должен стать вице-президент.