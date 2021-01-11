Встреча в Москве: Пашинян назвал неурегулированный вопрос 

Статус Нагорного Карабаха продолжает оставаться неурегулированным вопросом, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян после трехсторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Конечно же, нам удалось обеспечить прекращение огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов — статус Нагорного Карабаха», — приводит ТАСС слова Пашиняна.

Он отметил, что Армения готова продолжать переговоры по определению статуса региона.

Другим не до конца урегулированным вопросом Пашинян назвал вопрос обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном. Он назвал эту проблему «очень чувствительной» и констатировал, что ее необходимо разрешить в ближайшее время.

Как сообщал «Рамблер», ранее при посредничестве президента России Владимира Путина было подписано соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и размещении в регионе российских миротворцев. При этом Армения согласилась на передачу Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов. Подписание Николом Пашиняном соглашения вызвало акции протеста в Армении с требованием его отставки.