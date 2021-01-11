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Темой инаугурации Байдена станет «Объединенная Америка» 

РИА Новости 42 минуты назад
Темой инаугурации Байдена станет «Объединенная Америка»
Фото: ТАСС
Главной темой инаугурации президента США станет "Объединенная Америка", которая отражает приверженность Джо Байдена и избранного вице-президента США Камалы Харрис к объединению страны, говорится в сообщении команды Байдена переходного периода, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Инаугурация Байдена пройдет 20 января.

"Сегодня Комитет по инаугурации президента (PIC) объявил, что темой инаугурации 46-го президента США — Джозефа Байдена-младшего станет "Объединенная Америка". Во время беспрецедентного кризиса и глубоких разногласий "Объединенная Америка" отражает начало нового национального пути, который восстанавливает душу Америки, объединяет страну и прокладывает дорогу к более светлому будущему", — говорится в сообщении.

Отмечается, что после инаугурации Байден и Харрис с супругами возложат венки к могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище. На церемонии будут также присутствовать бывшие президенты Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон с женами.
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В мире , Барак Обама , Джозеф Байден , Билл Клинтон , Джордж Буш , РИА Новости , США
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