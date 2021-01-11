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США ввели санкции против семи граждан и четырех информационных ресурсов Украины 

Газета.Ru и ещё 12 41 минуту назад
США ввели санкции против семерых граждан Украины
Фото: ТАСС
Минфин США ввел санкции против семерых граждан и четырех информационных ресурсов Украины из-за вмешательства в президентские выборы США. Об этом говорится на сайте ведомства. Так, под санкции попали Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель.
Кроме того, в "черный список" были внесены ресурсы ТОВ "Ера-Медиа", информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ "Скептик". Уточняется, что эти физические и юридические лица связаны с "российской кампанией по дезинформации американских граждан".
Речь идет о "сети иностранного влияния", к которой причастен украинский парламентарий Андрей Деркач. В сентябре 2020 года Деркача признали в США российским агентом и ввели против него санкции.
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