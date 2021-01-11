США ввели санкции против семерых граждан Украины

Кроме того, в "черный список" были внесены ресурсы ТОВ "Ера-Медиа", информагентство Only News, Nabuleaks и ТОВ "Скептик". Уточняется, что эти физические и юридические лица связаны с "российской кампанией по дезинформации американских граждан".

Речь идет о "сети иностранного влияния", к которой причастен украинский парламентарий Андрей Деркач . В сентябре 2020 года Деркача признали в США российским агентом и ввели против него санкции.