Армения продлила карантин из-за COVID-19 на полгода

Правительство Армении продлило до 11 июля карантин, введенный из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, его срок истекал 11 января, сообщили в понедельник в пресс-службе кабмина республики.

"Продлить введенный в Армении с 11 сентября по 11 января карантин на шесть месяцев, до 17.00 (16.00 мск) 11 июля", — говорится в правительственном постановлении, текст которого размещен на сайте кабмина.

Согласно принятому в понедельник решению, иностранцам разрешается въезжать на территорию Армении в условиях карантина не только воздушным путем, но и через наземные пропускные пункты при наличии у них отрицательных результатов ПЦР-тестов, сделанных не позже, чем за 72 часа до отправления в страну. Иностранные граждане могут сдать тесты и на территории пограничного пропускного пункта и дождаться его результатов в самоизоляции.

Кроме того, сняты ограничения на число участников общественных мероприятий, ранее оно не должно было превышать 60. Разрешаются также мероприятия в закрытых территориях.

Ранее парламент Армении принял законодательный пакет, предусматривающий механизмы борьбы с эпидемией коронавируса посредством карантина без правового режима чрезвычайного положения. Законопроект допускает установление в рамках карантина (в случае угрозы заноса или распространения инфекционных заболеваний) особого режима въезда и выезда в зоне эпидемии, временное прекращение или ограничение сообщения через госграницу, ограничение на свободное передвижение граждан и транспортных средств, обсервацию, самоизоляцию и изоляцию.

По данным минюста Армении, поправки предусматривают возможность принятия и более строгих мер, в частности, введение ограничений на проведение собраний и общественных мероприятий, передвижение товаров. Вместе с тем, в условиях карантина не действует система электронного отслеживания для определения местонахождения граждан, а также запрет на экономическую деятельность и проведение выборов. Организация митингов и демонстраций сейчас в Армении разрешена при соблюдении правил безопасности.