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Москва

Пашинян заявил, что статус Нагорного Карабаха остается одним из неурегулированных вопросов 

ТАСС и ещё 11 1 час назад
Статус Нагорного Карабаха продолжает оставаться неурегулированным вопросом. Такое заявление сделал в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам прошедших в Москве переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и российским лидером Владимиром Путиным.

"К сожалению, этот конфликт остается неурегулированным. Конечно же, нам удалось обеспечить прекращение огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов — статус Нагорного Карабаха", — сказал он.

Пашинян отметил, что Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, в частности по вопросу определения статуса региона.
Путин сообщил о подписании заявления по Карабаху с Алиевым и Пашиняном
Премьер-министр также заявил, что вопрос обмена военнопленными между Арменией и Азербайджаном остается не до конца решенным, но стороны договорились продолжить работу.

"Нам не удалось до конца решить вопрос военнопленных. Это очень чувствительный вопрос, и мы должны в кратчайшие сроки его решить", — заявил Пашинян в понедельник после завершения трехсторонних переговоров между лидерами Армении, России и Азербайджана.

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В мире , Видео , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , Армения
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