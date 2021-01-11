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Мэр Нью-Йорка назвал протесты в Вашингтоне «мятежом» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Мэр Нью-Йорка назвал протесты в Вашингтоне «мятежом»
Фото: Reuters
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что беспорядки, вспыхнувшие на прошлой неделе в Вашингтоне, были «мятежом», отметив, что причастные к нарушению работы правительства США не должны находиться на госслужбе.

«Это был мятеж, а не мирный протест. Любой человек, который причастен к попыткам нарушить работу правительства США, не может находиться на государственной службе», — сказал он, передает ТАСС со ссылкой на Nwye 1 TV.

Комментируя сообщения о том, что полиция Нью-Йорка проводит расследование в отношении одного из своих сотрудников, возможно, участвовавшего на прошлой неделе в беспорядках у здания Конгресса США, Блазио подчеркнул, что «те лица, которые исповедуют взгляды, противоречащие американским ценностям, не должны быть в рядах полиции».
Ранее первая леди США Меланья Трамп впервые прокомментировала беспорядки в Капитолии, сказав, что осуждает насилие. Она отметила, что расстроена этими событиями и последовавшими в ее адрес обвинениями.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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В мире , Меланья Трамп , Дональд Трамп , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк , США
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