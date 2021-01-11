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Москва

Палата представителей США опубликовала резолюцию об импичменте Трампа 

RT на русском и ещё 2 18 минут назад
Палата представителей США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа. В документе глава государства обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».
Документ опубликован на сайте CNN.
В частности, в тексте говорится, что Трамп «подверг риску безопасность Соединённых Штатов» и государственных учреждений, поставил «под угрозу целостность демократической системы» и тем самым продемонстрировал, что «останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции», если продолжит занимать свой пост.
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В мире , Видео , Дональд Трамп , США
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