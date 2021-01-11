Палата представителей США опубликовала текст резолюции об импичменте президента Дональда Трампа . В документе глава государства обвиняется в «подстрекательстве к мятежу».

Документ опубликован на сайте CNN.

В частности, в тексте говорится, что Трамп «подверг риску безопасность Соединённых Штатов» и государственных учреждений, поставил «под угрозу целостность демократической системы» и тем самым продемонстрировал, что «останется угрозой национальной безопасности, демократии и Конституции», если продолжит занимать свой пост.