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США признали Жапарова президентом Киргизии 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
США признали Жапарова президентом Киргизии
Фото: РИА Новости
США по результатам прошедшего в Киргизии голосования признали Садыра Жапарова избранным президентом страны. Об этом говорится в сообщении американского посольства в республике.

"Мы ожидаем возможности работать с новоизбранным президентом Жапаровым над углублением сотрудничества и партнерства между нашими странами посредством укрепления демократических институтов, экономического развития, совместного реагирования на пандемию COVID-19 и сотрудничества в борьбе с коррупцией и международной организованной преступностью", — говорится в сообщении.

10 января в Киргизии прошли досрочные выборы президента и референдум по вопросу формы правления (президентская или парламентская). По данным ЦИК, после обработки 98% участков Садыр Жапаров набрал 79,19%, президентскую форму правления поддержали 80% голосовавших.
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В мире , Садыр Жапаров , Бишкек , Кыргызстан , США
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