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Экс-премьер Украины считает, что отношения Киева и Москвы наладятся 

РИА Новости 31 минуту назад
Азаров: отношения Киева и Москвы наладятся
Фото: РИА Новости
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что отношения Киева и Москвы рано или поздно наладятся.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен иметь стратегию отношений с Москвой, но украинское общество еще не готово к спокойной беседе о России, хотя такие разговоры нужны.

"Рано или поздно нам придется урегулировать свои отношения с Россией. Рано или поздно надо договариваться", — сказал Азаров в интервью изданию "Страна.UA".

По его словам, у Украины и России много родственных, экономических и культурных связей, которые украинским властям не удается порвать.

"Это все равно что два родных брата — разругались, но рано или поздно, чтобы сесть, по рюмке выпить вместе и договориться, забыть ссору раз и навсегда на взаимоприемлемых принципах. Я думаю, что рано или поздно это наступит", — считает Азаров.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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В мире , Дмитрий Кулеба , Николай Азаров , МИД , Верховная Рада , Киев , Москва
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