Азаров: отношения Киева и Москвы наладятся

"Это все равно что два родных брата — разругались, но рано или поздно, чтобы сесть, по рюмке выпить вместе и договориться, забыть ссору раз и навсегда на взаимоприемлемых принципах. Я думаю, что рано или поздно это наступит", — считает Азаров.