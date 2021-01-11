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На Украине осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На Украине осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне
Фото: РИА Новости
Полиция Украины возбудила уголовное дело по факту надругательства над памятником погибшим во Второй мировой войне в Полтавской области, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.

«В селе Яреськи Полтавской области в ночь на 10 января неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне. Полиция открыла уголовное производство. Правонарушители разжигали у подножия памятника костер и навесили на голову памятника тряпку», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что виновным за надругательство над памятником может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.
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