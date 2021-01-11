На Украине осквернили памятник погибшим во Второй мировой войне 

«В селе Яреськи Полтавской области в ночь на 10 января неизвестные надругались над памятником погибшим во Второй мировой войне. Полиция открыла уголовное производство. Правонарушители разжигали у подножия памятника костер и навесили на голову памятника тряпку», — говорится в сообщении на сайте ведомства.