Столтенберг: НАТО не считает Китай своим противником

"Китай не является нашим противником. Его подъем на мировой арене открывает возможности, но также создает проблемы. У Китая второй по величине оборонный бюджет в мире, и он продолжает быстрыми темпами модернизировать свои вооруженные силы. В то же время КНР подрывает права человека и запугивает другие страны", — отметил Столтенберг.