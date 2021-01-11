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Столтенберг заявил, что Китай не является противником НАТО 

ТАСС 28 минут назад
Столтенберг: НАТО не считает Китай своим противником
Фото: РИА Новости
НАТО не считает Китай своим противником, хотя его подъем на мировой арене создает проблемы для альянса. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье, опубликованной в понедельник в еженедельнике Defense News.

"Китай не является нашим противником. Его подъем на мировой арене открывает возможности, но также создает проблемы. У Китая второй по величине оборонный бюджет в мире, и он продолжает быстрыми темпами модернизировать свои вооруженные силы. В то же время КНР подрывает права человека и запугивает другие страны", — отметил Столтенберг.

Ранее генсек альянса заявил, что США обеспокоены тем, что Китай становится все более влиятельным и превращается в лидера в области развития новых технологий.
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В мире , Йенс Столтенберг , НАТО , Китай , США
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