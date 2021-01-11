Зайберт подчеркнул, что на операторах соцсетей лежит большая ответственность за корректную политическую дискуссию — без ненависти, лжи и подстрекательства к насилию. Вместе с тем, обращает внимание политик, свобода слова является важнейшим правом.

Оно может быть ограничено, но лишь в соответствии с законом и в его рамках, а не в связи с решениями руководителей социальных сетей. Исходя из этого, канцлер считает проблемой тот факт, что аккаунты президента США заблокированы на долговременной основе, — резюмировал Зайберт.

Ранее NEWS.ru писал, что министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр раскритиковал решение Twitter заблокировать аккаунт президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Он заявил, что так называемая цифровая олигархия является угрозой для государств и демократий. Ле Мэр считает, что регулирование цифровых гигантов должно осуществляться властями, народом и правосудием.

На прошлой неделе Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими выступлениям на этих платформах спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия своими сторонниками.