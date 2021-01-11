Меланья Трамп осудила беспорядки в Вашингтоне 

«Я расстроена и опечалена тем, что произошло на прошлой неделе. Я считаю постыдным, что вокруг этих трагических событий звучали непристойные сплетни, неоправданные персональные нападки и лживые недостоверные обвинения в мой адрес — от людей, которые выглядят вменяемыми и имеют позицию. В этот раз речь исключительно об оздоровлении страны и ее граждан. Это нельзя использовать для личной выгоды», — говорится в заявлении Меланьи Трамп на сайте Белого дома, передает РИА «Новости».