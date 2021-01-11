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Меланья Трамп осудила беспорядки в Вашингтоне 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 7 38 минут назад
Первая леди США Меланья Трамп впервые прокомментировала беспорядки в Капитолии, сказав, что осуждает насилие. Она отметила, что расстроена этими событиями и последовавшими в ее адрес обвинениями.

«Я расстроена и опечалена тем, что произошло на прошлой неделе. Я считаю постыдным, что вокруг этих трагических событий звучали непристойные сплетни, неоправданные персональные нападки и лживые недостоверные обвинения в мой адрес — от людей, которые выглядят вменяемыми и имеют позицию. В этот раз речь исключительно об оздоровлении страны и ее граждан. Это нельзя использовать для личной выгоды», — говорится в заявлении Меланьи Трамп на сайте Белого дома, передает РИА «Новости».

Супруга действующего президента США отметила, что осуждает насилие, и сказала, что молится за семьи погибших во время беспорядков протестующей Эшли Бэббит и полицейского Брайана Сикника. Она призвала людей объединиться, найти точки соприкосновения и быть добрыми и сильными.
Трамп также поблагодарила миллионы американцев за поддержку в течение четырех лет ее пребывания в Белом доме, сказав, что для нее было честью служить им в качестве первой леди.
Ранее СМИ сообщали, что Трамп занималась фотосессией объектов декора Белого дома в тот момент, когда толпа штурмовала здание Капитолия. В ее адрес звучала критика, что первая леди долгое время никак не реагировала не происшедшее.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
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Комментарии 3
В мире , Видео , Меланья Трамп , Эшли Бэббит , Дональд Трамп , Конгресс США , РИА Новости , США
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