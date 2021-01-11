Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

В мире ввели новые ограничения для путешественников 

Мария Иванова 1 час назад
В мире ввели новые ограничения для путешественников
Фото: ТАСС
Десять стран мира ужесточили правила въезда из-за коронавируса: к примеру, Великобритания начала требовать отрицательный тест на коронавирус давностью не более 72 часов, а для Южной Кореи потребуется тест, сданный за 48 часов до вылета. Об этом сообщает РИА Новости.
В Южной Корее вне зависимости от результатов теста всех путешественников ждет 14-дневный карантин.
Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус потребуется для поездки в Кубу, Бразилию, Колумбию и Германию. Въезжающие в Германию из России должны уйти на десятидневный карантин даже при отрицательном тесте, но срок изоляции может сократить, сдав еще один анализ через пять дней после прилета.
Справку о ПЦР-тесте также потребуют в Эстонии. Не коснется это транзитных пассажиров, а также жителей районов, граничащих с Латвией и Финляндией (эти люди ежедневно ездят между странами по работе).
В Чили с 1 января 2021 года прибывающие из-за границы отправляются на десятидневный карантин (тест для въезда нужен), в Перу карантин составляет две недели (также нужен тест), а Греция увеличила сроки карантина с трех дней до недели.
Как сообщал «Рамблер», из-за выявленного на территории Великобритании нового штамма коронавируса власти России остановили авиаперелеты со страной до 13 января 2021 года.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
Комментарии
В мире
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
00:18
Первые минуты трагедии с колонной военных на Новой Риге попали на видео
Происшествия
Стая собак напала на женщину и попала на видео
00:05
Стая собак напала на женщину и попала на видео
Происшествия
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
01:34
Бездомная собака сразилась с львицей и попала на видео
В мире
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
00:21
Авария с участием четырех автомобилей попала на видео
Происшествия
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
00:45
Дворовые акции протеста в Минске попали на видео
В мире
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
00:42
Неизвестный с гранатой ограбил продуктовый магазин и попал на видео
Происшествия
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
01:13
Работы по разминированию территории Нагорного Карабаха попали на видео
Войска
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
03:39
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
Шоу-бизнес Общество
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
00:39
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
Происшествия
Депутат попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование
01:28
Депутат попал в ДТП и отказался пройти освидетельствование
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение