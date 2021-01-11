В мире ввели новые ограничения для путешественников 

Десять стран мира ужесточили правила въезда из-за коронавируса: к примеру, Великобритания начала требовать отрицательный тест на коронавирус давностью не более 72 часов, а для Южной Кореи потребуется тест, сданный за 48 часов до вылета. Об этом сообщает РИА Новости.

В Южной Корее вне зависимости от результатов теста всех путешественников ждет 14-дневный карантин.

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус потребуется для поездки в Кубу, Бразилию, Колумбию и Германию. Въезжающие в Германию из России должны уйти на десятидневный карантин даже при отрицательном тесте, но срок изоляции может сократить, сдав еще один анализ через пять дней после прилета.

Справку о ПЦР-тесте также потребуют в Эстонии. Не коснется это транзитных пассажиров, а также жителей районов, граничащих с Латвией и Финляндией (эти люди ежедневно ездят между странами по работе).

В Чили с 1 января 2021 года прибывающие из-за границы отправляются на десятидневный карантин (тест для въезда нужен), в Перу карантин составляет две недели (также нужен тест), а Греция увеличила сроки карантина с трех дней до недели.

Как сообщал «Рамблер», из-за выявленного на территории Великобритании нового штамма коронавируса власти России остановили авиаперелеты со страной до 13 января 2021 года.