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Москва

Пашинян и Алиев не пожали руки на встрече в Москве 

РИА «ФедералПресс» 25 минут назад
В Москве проходит встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента России Владимира Путина.
Российский лидер встретил представителей двух стран в Кремле. В начале встречи Путин пожал руку и обнялся как с Алиевым, так и с Пашиняном. Однако президент Азербайджана и премьер Армении не обменялись рукопожатием с друг другом, а просто кивнули и сели за стол.
Переговоры начали проходить за закрытыми дверями, пишет ТАСС.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. Он считает, что ситуация сложнее, чем простые нормативные постулаты, корни кроются в этническом конфликте.
Противники Пашиняна вышли к посольству Армении в Москве
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В мире , Видео , Ильхам Алиев , Владимир Путин , ФедералПресс , ИТАР-ТАСС , Азербайджан , Армения , Москва
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