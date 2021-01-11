Пашинян и Алиев не пожали руки на встрече в Москве 

Российский лидер встретил представителей двух стран в Кремле. В начале встречи Путин пожал руку и обнялся как с Алиевым, так и с Пашиняном. Однако президент Азербайджана и премьер Армении не обменялись рукопожатием с друг другом, а просто кивнули и сели за стол.

Переговоры начали проходить за закрытыми дверями, пишет ТАСС.

«ФедералПресс» напоминает, что ранее Путин прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе. Он считает, что ситуация сложнее, чем простые нормативные постулаты, корни кроются в этническом конфликте.