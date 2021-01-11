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Эксперты ВОЗ назвали наиболее вероятный источник COVID-19 

РИА Новости и ещё 4 3 часа назад
В ВОЗ сочли места обитания летучих мышей основным источником COVID-19
Фото: AP Photo / Silvia Izquierdo
Места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19, заявила представитель направляющейся в Китай международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения Марион Купманс.

"Конечно, есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего, это резервуары летучих мышей", — сказала Купманс в интервью телеканалу CGTN.

В понедельник Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что делегация экспертов ВОЗ прибудет в Китай 14 января.
Они будут выяснять происхождение нового коронавируса. В состав группы входят представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании. От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , ВОЗ , Китай
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