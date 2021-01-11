Макрон вызвал гнев французов из-за трат на цветы для Елисейского дворца

Траты президента Франции Эммануэля Макрона на цветы для Елисейского дворца в 2020 году составили 600 тысяч евро, это в пять раз больше, чем тратили на эти же цели бывшие лидеры государства, сообщает телеканал «360».

Согласно полученным данным, 20 тысяч евро ушло на растения в горшках, еще столько же на живые орхидеи, 32 тысячи фунтов на кусты роз и 400 тысяч евро на обычные букеты. При этом издание отметило, что резкий рост покупки цветов начинался тогда, когда Елисейский дворец закрывался на карантин.

Не было визитов высоких гостей или просто экскурсий. При этом это не единственные траты на резиденцию французского лидера. В сентябре прошлого года на ремонт одной из комнат потратили более 900 тысяч евро из бюджета страны.

На сегодняшний день в 15 регионах Франции, которые больше всего пострадали от пандемии, действует комендантский час, который начинается в 18:00. В остальной части страны все заведения прекращают работать в 20:00.