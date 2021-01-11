Противники Пашиняна вышли к посольству Армении в Москве

Несколько десятков человек пришли к посольству Армении Москве , протестуя против политики премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщал «Рамблер», сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву на встречу с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым . Представители оппозиции попытались не выпустить Пашиняна из страны, перекрыв дорогу в аэропорт, а также предупредили, что он может не возвращаться назад, если на переговорах подпишет какие-либо территориальные соглашения в минус для Еревана.

У армянского посольства в Москве собрались несколько десятков недовольных премьер-министром Николом Пашиняном. Рядом дежурит полиция, обстановка спокойная, передает РИА Новости.

По данным Sputnik-Армения, протестующие растянули у посольства плакаты: «Народ — это мы. И мы против тебя», «Турок Никол», «Stop Никол». Позже по требованию охраны посольства участники акции сняли плакат «Турок Никол».

Ранее при посредничестве президента России Владимира Путина было подписано соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и размещении в регионе российских миротворцев. При этом Армения согласилась на передачу Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов. Подписание Николом Пашиняном соглашения вызвало акции протеста в Армении с требованием его отставки.