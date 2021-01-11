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Противники Пашиняна протестуют возле армянского посольства в Москве 

Алиса Селезнёва 32 минуты назад
Противники Пашиняна вышли к посольству Армении в Москве
Фото: ТАСС
Несколько десятков человек пришли к посольству Армении в Москве, протестуя против политики премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщал «Рамблер», сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Москву на встречу с президентами России Владимиром Путиным и Азербайджана Ильхамом Алиевым. Представители оппозиции попытались не выпустить Пашиняна из страны, перекрыв дорогу в аэропорт, а также предупредили, что он может не возвращаться назад, если на переговорах подпишет какие-либо территориальные соглашения в минус для Еревана.
У армянского посольства в Москве собрались несколько десятков недовольных премьер-министром Николом Пашиняном. Рядом дежурит полиция, обстановка спокойная, передает РИА Новости.
Пашинян прибыл в Москву
По данным Sputnik-Армения, протестующие растянули у посольства плакаты: «Народ — это мы. И мы против тебя», «Турок Никол», «Stop Никол». Позже по требованию охраны посольства участники акции сняли плакат «Турок Никол».
Ранее при посредничестве президента России Владимира Путина было подписано соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе и размещении в регионе российских миротворцев. При этом Армения согласилась на передачу Азербайджану Агдамского, Лачинского и Кельбаджарского районов. Подписание Николом Пашиняном соглашения вызвало акции протеста в Армении с требованием его отставки.
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Комментарии 6
В мире , Общество , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Путин , РИА Новости
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