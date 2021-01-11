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Турция начала расследование против Facebook и WhatsApp 

РИА Новости и ещё 7 1 час назад
Турция начала расследование против Facebook и WhatsApp
Фото: РИА Новости
Антимонопольный комитет Турции начал расследование в отношении WhatsApp и Facebook из-за их новой политики конфиденциальности, сообщает агентство Anadolu в понедельник.
Ранее разработчики мессенджера WhatsApp обновили пользовательское соглашение, добавив в него пункт о передаче личных данных корпорации Facebook. В тексте пользовательского соглашения указано, что WhatsApp как часть корпорации Facebook будет делиться со всем "семейством приложений" корпорации необходимой информацией о пользователе для анализа его привычек и вкусов. В ответ на это турецкие пользователи, включая чиновников высшего ранга, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.
Антимонопольный комитет также приостановил действие нового пользовательского соглашения WhatsApp.
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