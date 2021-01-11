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Москва

Литва изменила официальное название Грузии на Сакартвело 

Артём Кульша 36 минут назад
Литва изменила официальное название Грузии на Сакартвело
Фото: ТАСС
Власти Литвы изменили официальное название Грузии на литовском языке. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.
Самоназвание Грузии — Сакартвело. Грузия — русский экзоним этой страны, употребляемый и в некоторых других государствах, в том числе в Литве. Два года назад, как сообщал «Рамблер», Государственная комиссия по литовскому языку приняла решение об употреблении слова «Сакартвело» как неофициального названия Грузии.

«Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года. Это действительно было неожиданным», — рассказал сегодня Антанайтис.

Он сообщил, что 21 декабря Госкомиссия по литовскому языку приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово «Грузия», а вместо него вписать «Сакартвело». Отныне Сакартвело — официальное название Грузии. По словам Антанайтиса, это облегчит работу литовских ведомств, служащие которых были вынуждены употреблять двойное название «Грузия (Сакартвело)».

«Грузия остается употребимым названием. В публичном пространстве его можно употреблять», — добавил он.

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