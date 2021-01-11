Литва изменила официальное название Грузии на Сакартвело 

Власти Литвы изменили официальное название Грузии на литовском языке. Об этом, как сообщает «Интерфакс», рассказал председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.

Самоназвание Грузии — Сакартвело. Грузия — русский экзоним этой страны, употребляемый и в некоторых других государствах, в том числе в Литве. Два года назад, как сообщал «Рамблер», Государственная комиссия по литовскому языку приняла решение об употреблении слова «Сакартвело» как неофициального названия Грузии.

«Я прогнозировал 20 лет, а оно прижилось за два года. Это действительно было неожиданным», — рассказал сегодня Антанайтис.

Он сообщил, что 21 декабря Госкомиссия по литовскому языку приняла решение исключить из документа, устанавливающего официальные названия государств, слово «Грузия», а вместо него вписать «Сакартвело». Отныне Сакартвело — официальное название Грузии. По словам Антанайтиса, это облегчит работу литовских ведомств, служащие которых были вынуждены употреблять двойное название «Грузия (Сакартвело)».