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Литва заменяет название Грузии во всех документах на Сакартвело 

Национальная Служба Новостей и ещё 2 1 час назад
Литва официально изменила название Грузии на Сакартвело
Фото: РИА Новости
Литва приступила к замене названия Грузии в официальных документах на Сакартвело. Об этом сообщил агентству BNS руководитель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис.
С конца прошлого года Вильнюс официально узаконила название Грузии как Сакартвело (Sakartvelas), оно будет применяться во всех официальных документах на литовском языке.
Два года назад комиссия приняла решение об употреблении Сакартвело в качестве второго неофициального названия Грузии. Однако оно очень быстро прижилось в литовском обществе, что было довольно неожиданно, отметил Антанайтис. Ранее грузинские политики и дипломаты не раз просили литовских должностных лиц отказаться от названия «Грузия», поскольку оно имеет русское происхождение. Самоназвание Грузии, Сакратвело, означает «страна картвелов».
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В мире , Вильнюс , Грузия , Литва
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