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Москва

России предсказали распад к 2024 году 

Павел Тиунов 1 час назад
Эксперт предсказал распад России к 2024 году
Фото: РИА Новости
Российская Федерация может перестать существовать как государство в течение ближайших трёх лет, заявил украинскому изданию «Обозреватель» глава американского фонда «Stop Inform Terror» Герман Обухов. Текущее положение дел в России он сравнил с ситуацией в последние годы существования СССР.
По словам Обухова, в 2021 году громких кадровых перестановок в российском руководстве ожидать не приходится. При этом он отметил, что президент России Владимир Путин вопреки устоявшемуся мнению не является диктатором. Он предположил, что глава государства — представитель своего окружения, интересы которого активно продвигает.
В ближайшее время политические процессы в России будут происходить «по инерции», но в конечном счете приведут к краху страны, заявил Обухов. При этом на преемника Путина надеется не стоит. Ситуация в РФ к 2024 году будет напоминать положение в СССР накануне распада, добавил глава американского фонда.

«Кто был после Горбачева? Никто. Ельцин не стал преемником, он стал президентом России», — напомнил он.

В результате через три года РФ перестанет существовать как самостоятельное государство, резюмировал Обухов.
Ранее, как сообщал «Рамблер», экстрасенс Дарья Миронова пообещала России шок, крах и сдувание в 2021 году. По ее словам, по вине пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 экономические показатели в текущем году снизятся по меньшей мере на 5%. Больше других от кризиса пострадают малый и средний бизнес.
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Комментарии
В мире , Политика , Дмитрий Медведев , Дарья Миронова , Владимир Путин
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