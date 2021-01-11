Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Обзор иноСМИ: Трамп готовит «прощальный ответ обидчикам» 

Елена Прошина 49 минут назад

Как Си и Путин используют политический упадок Запада

Автор The Times Мэтью Сайед сравнил современные США с доколониальной Индией: по его мнению, экономически процветающий Вашингтон политически слаб, а именно политическая слабость и раздробленность богатой Индии позволила Великобритании захватить страну.
По мнению Сайеда, Китай и Россия усугубляют политическую слабость США с помощью ботов, которые разобщают американцев в интернете. Автор утверждает, что российские и китайские силы запустили в соцсетях множество теорий заговора, усугубляющих разногласия между американцами. Сайед подчеркнул, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин прекрасно знают — великие империи чаще всего рушатся изнутри.

Трамп приготовил ответ обидчикам

Президент США Дональд Трамп «пришел в ярость», когда Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника президентской администрации. Чиновник заявил, что теперь Трамп «изо всех сил пытается выяснить, какие у него есть варианты».
Один из сотрудников Белого дома сказал, что сейчас ведутся переговоры о проведении «прощального интервью» Трампа, которое станет ответом обидчикам на последние события. Уходящий президент ведет переговоры с разными социальными сетями и «рассматривает возможность создания собственной платформы в ближайшем будущем».

Критическая стадия в Карабахе

После 44-дневной войны в Нагорном Карабахе наступило перемирие, добиться которого удалось при посредничестве России. На первом этапе была обеспечена передача Азербайджану семи районов, а теперь начинается более сложный этап — прекращение огня на основе девяти пунктов соглашения, пишет Habertürk.
По версии издания, в Карабахе начался критический процесс, который определит, превратится ли соглашение о прекращении огня на пятилетний период в постоянное и окончательное. Habertürk считает, что Армения попытается превратить перемирие в «средство экономии времени для новой стратегии противодействия».

Чего добивалась Турция на Кавказе

Турция и Россия все чаще становятся стратегическими партнерами в стремлении убрать США с Ближнего Востока. Недавние «конфликты и хаос», которые распространяла Анкара, призваны разделить территории на российскую и турецкую сферы влияния, пишет The Jerusalem Post.
По версии издания, недавняя война между Азербайджаном и Арменией была направлена на укрепление позиций Турции и России на Южном Кавказе. Газета подчеркнула, что ранее Армения стремилась уйти с российской орбиты, а премьер Никол Пашинян хотел наладить более тесные связи с Западом. Чтобы помешать этому, Москва позволила Азербайджану начать войну, считает The Jerusalem Post. «Теперь Армения в заложниках у Москвы и Анкары», — заключило издание.

Северная Корея угрожает новым ядерным оружием

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил расширить ядерный арсенал своей страны и заявил, что отношения Северной Кореи с США зависят от того, откажутся ли Штаты от «враждебной политики». Как сообщает Metro, в КНДР представили целый список высокотехнологичных вооружений (ракеты с несколькими боеголовками, ядерные ракеты подводного базирования, спутники-шпионы), которые якобы разрабатываются в стране.
В США заявления Ким Чен Ына сочли попыткой давления на новую администрацию президента США Джо Байдена. Политик ранее называл Кима «головорезом» и критиковал его встречи на высшем уровне с Дональдом Трампом.
Комментарии 8
В мире , Видео , Чен Ким , Джозеф Байден , Си Цзиньпин , Никол Пашинян , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Администрация США , Газета The Times
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
00:39
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
Происшествия
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
00:24
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
Происшествия
Чубайс улетел в Африку
01:29
Чубайс улетел в Африку
Общество Политика
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
00:37
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
В мире Политика
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
00:56
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
Происшествия
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
00:39
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
В мире Политика
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
00:38
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
Армия
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
02:00
Загрузка ракеты «Ярс» в шахту попало на видео
Армия
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
03:27
Рождество в Главном Храме ВС РФ попало на видео
Армия
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
00:51
Маск стал богатейшим человеком и попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение