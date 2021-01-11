Обзор иноСМИ: Трамп готовит «прощальный ответ обидчикам» 

Как Си и Путин используют политический упадок Запада

Автор The Times Мэтью Сайед сравнил современные США с доколониальной Индией: по его мнению, экономически процветающий Вашингтон политически слаб, а именно политическая слабость и раздробленность богатой Индии позволила Великобритании захватить страну.

По мнению Сайеда, Китай Россия усугубляют политическую слабость США с помощью ботов, которые разобщают американцев в интернете. Автор утверждает, что российские и китайские силы запустили в соцсетях множество теорий заговора, усугубляющих разногласия между американцами. Сайед подчеркнул, что президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин прекрасно знают — великие империи чаще всего рушатся изнутри.

Трамп приготовил ответ обидчикам

Президент США Дональд Трамп «пришел в ярость», когда Twitter бессрочно заблокировал его аккаунт, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника президентской администрации . Чиновник заявил, что теперь Трамп «изо всех сил пытается выяснить, какие у него есть варианты».

Один из сотрудников Белого дома сказал, что сейчас ведутся переговоры о проведении «прощального интервью» Трампа, которое станет ответом обидчикам на последние события. Уходящий президент ведет переговоры с разными социальными сетями и «рассматривает возможность создания собственной платформы в ближайшем будущем».

Критическая стадия в Карабахе

После 44-дневной войны в Нагорном Карабахе наступило перемирие, добиться которого удалось при посредничестве России. На первом этапе была обеспечена передача Азербайджану семи районов, а теперь начинается более сложный этап — прекращение огня на основе девяти пунктов соглашения, пишет Habertürk.

По версии издания, в Карабахе начался критический процесс, который определит, превратится ли соглашение о прекращении огня на пятилетний период в постоянное и окончательное. Habertürk считает, что Армения попытается превратить перемирие в «средство экономии времени для новой стратегии противодействия».

Чего добивалась Турция на Кавказе

Турция и Россия все чаще становятся стратегическими партнерами в стремлении убрать США с Ближнего Востока. Недавние «конфликты и хаос», которые распространяла Анкара, призваны разделить территории на российскую и турецкую сферы влияния, пишет The Jerusalem Post.

По версии издания, недавняя война между Азербайджаном и Арменией была направлена на укрепление позиций Турции и России на Южном Кавказе. Газета подчеркнула, что ранее Армения стремилась уйти с российской орбиты, а премьер Никол Пашинян хотел наладить более тесные связи с Западом. Чтобы помешать этому, Москва позволила Азербайджану начать войну, считает The Jerusalem Post. «Теперь Армения в заложниках у Москвы и Анкары», — заключило издание.

Северная Корея угрожает новым ядерным оружием

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригрозил расширить ядерный арсенал своей страны и заявил, что отношения Северной Кореи с США зависят от того, откажутся ли Штаты от «враждебной политики». Как сообщает Metro, в КНДР представили целый список высокотехнологичных вооружений (ракеты с несколькими боеголовками, ядерные ракеты подводного базирования, спутники-шпионы), которые якобы разрабатываются в стране.