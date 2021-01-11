Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва

Президент Азербайджана прибыл в Москву 

ТАСС и ещё 10 2 часа назад
Алиев прибыл в Москву на переговоры по Карабаху
Фото: Пресс-служба президента Азербайджана/ТАСС
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Москву, где состоятся трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил ТАСС в понедельник посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

"Президент Азербайджана прибыл в Москву, его встречали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, представители МИД РФ и посольства республики в Москве. В настоящий момент кортеж Алиева направляется в Кремль", — сказал он.

Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна пройдут в Москве в понедельник по инициативе главы российского государства. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем региона.
Видео дня. Странный памятник «беременной» Терешковой критикуют в Сети
ТАСС: последние новости
Сергей Скрипаль не связывался с родственниками после известия о смерти матери в Ярославле Сергей Скрипаль не связывался с родственниками после известия о смерти матери в Ярославле Компания "Лубныгаз" считает экс-депутата Рады Мосейчука причастным к взрыву на газопроводе Компания "Лубныгаз" считает экс-депутата Рады Мосейчука причастным к взрыву на газопроводе Эксперт: избрание Ким Чен Ына генсеком правящей партии дает ему безграничную власть Эксперт: избрание Ким Чен Ына генсеком правящей партии дает ему безграничную власть
В мире , Ильхам Алиев , Андрей Руденко , Владимир Путин , МИД , Азербайджан , Армения , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
03:39
Появилось видео подробностей свадьбы Бузовой и Манукяна
Шоу-бизнес Общество
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
00:39
Перевернувшиеся в авто украинцы ушли с места ДТП и попали на видео
Происшествия
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
00:37
Протестующие перекрыли трассу Пашиняну
В мире Политика
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
00:56
Родители едва не убили сына под колесами иномарки
Происшествия
Чубайс улетел в Африку
01:29
Чубайс улетел в Африку
Общество Политика
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
00:39
Шварценеггер сравнил штурм Капитолия с Хрустальной ночью
В мире Политика
Россиянки обокрали магазин с помощью детской коляски
00:40
Россиянки обокрали магазин с помощью детской коляски
Происшествия
Появилось видео маскировки спецназа Вьетнама в воде и в земле
00:44
Появилось видео маскировки спецназа Вьетнама в воде и в земле
Армия Войска
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
00:24
Водители руками передвинули огромную фуру в РФ и попали на видео
Происшествия
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
00:38
Появилось видео работы комплекса Уран-6 в Карабахе
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение