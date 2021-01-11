Алиев прибыл в Москву на переговоры по Карабаху

"Президент Азербайджана прибыл в Москву, его встречали заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, представители МИД РФ и посольства республики в Москве. В настоящий момент кортеж Алиева направляется в Кремль", — сказал он.

Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна пройдут в Москве в понедельник по инициативе главы российского государства. Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны планируют рассмотреть ход реализации заявления лидеров трех стран по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению проблем региона.