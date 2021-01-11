Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль оставил без внимания смерть матери

"7 января позвонили в посольство Великобритании в Москве и передали информацию. В посольстве заверили, что в этот же день эта информация будет передана по каналам посольской связи и доведена. Cедьмого числа через полтора часа мы передали эту информацию в Daily Mail и они тоже опубликовали заметку на своем сайте, а затем — в печатном издании. Я думаю, эту информацию до них довели, но от них соболезнований выражено не было. То есть никакой информации от них мы не получили. Я не знаю, в каком состоянии находится сам Сергей Викторович", — отметила Виктория Скрипаль.