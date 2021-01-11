Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль оставил без внимания смерть матери

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не связывался с родственниками в Ярославле после того, как стало известно о смерти его матери 7 января. Об этом ТАСС в понедельник сообщила его племянница Виктория Скрипаль.
"7 января позвонили в посольство Великобритании в Москве и передали информацию. В посольстве заверили, что в этот же день эта информация будет передана по каналам посольской связи и доведена. Cедьмого числа через полтора часа мы передали эту информацию в Daily Mail и они тоже опубликовали заметку на своем сайте, а затем — в печатном издании. Я думаю, эту информацию до них довели, но от них соболезнований выражено не было. То есть никакой информации от них мы не получили. Я не знаю, в каком состоянии находится сам Сергей Викторович", — отметила Виктория Скрипаль.
По словам собеседницы агентства, дочь Скрипаля Юлия также не выходила на связь после смерти бабушки.
Вечером 7 января в Ярославле в возрасте 92 лет умерла мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. С 30 декабря она находилась в больнице в связи с заражением коронавирусом.
4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали, по версии британской стороны, подверглись в Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что оно якобы разрабатывалось в России и на данном основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. При этом специалисты из британской военной химлаборатории так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.