США обеспокоились размещением РФ на Дальнем Востоке ракет «Ярс» 

Американские военные серьезно озаботились размещением на Дальнем Востоке российских межконтинентальных ракет «Ярс» при поддержке эскадрильи МиГ-31, сообщает издание Avia.pro со ссылкой на собственный анонимный источник. Россияне, по мнению аналитиков, таким образом дают понять США, что готовы к решительным действиям.
Дальневосточное направление считается у американцев наименее защищенным с точки зрения возможного нападения со стороны России. Поэтому маневры по развертыванию в восточных регионах РФ межконтинентальных баллистических ракет и переброска туда истребителей, способных нести гиперзвуковой комплекс «Кинжал», не на шутку «испугали» военное руководство США.
Усиление восточных рубежей России скорее всего связано с обилием американских провокаций в регионе. Аналитики Avia.pro пришли к выводу, что таким образом россияне дают понять, что следующее нарушение границ может быть чревато серьезными последствиями.
«Россия готова действовать так, как этого требует обеспечение полной защиты границ страны», — подчеркнули эксперты.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Россия продемонстрировала Японии, что готова всеми силами отстаивать территориальную принадлежность Курил. Речь идет об артиллерийских стрельбах нового российского фрегата «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», которые прошли в Японском море. Учения совпали с переброской на острова зенитной ракетной системы С-300В4, которая может благополучно противостоять современным истребителям. Журналисты предположили, что таким образом Москва подала Токио знак «о последствиях попытки расшатать ситуацию вокруг Курил».