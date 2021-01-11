США обеспокоились размещением РФ на Дальнем Востоке ракет «Ярс» 

Американские военные серьезно озаботились размещением на Дальнем Востоке российских межконтинентальных ракет «Ярс» при поддержке эскадрильи МиГ-31, сообщает издание Avia.pro со ссылкой на собственный анонимный источник. Россияне, по мнению аналитиков, таким образом дают понять США , что готовы к решительным действиям.

Дальневосточное направление считается у американцев наименее защищенным с точки зрения возможного нападения со стороны России. Поэтому маневры по развертыванию в восточных регионах РФ межконтинентальных баллистических ракет и переброска туда истребителей, способных нести гиперзвуковой комплекс «Кинжал», не на шутку «испугали» военное руководство США.

Усиление восточных рубежей России скорее всего связано с обилием американских провокаций в регионе. Аналитики Avia.pro пришли к выводу, что таким образом россияне дают понять, что следующее нарушение границ может быть чревато серьезными последствиями.

«Россия готова действовать так, как этого требует обеспечение полной защиты границ страны», — подчеркнули эксперты.