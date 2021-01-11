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Швеция изменила законы для введения карантина 

Российская Газета 59 минут назад
Швеция изменила законы для введения карантина
Фото: РИА Новости
В минувшее воскресение в Швеции вступил в силу Закон о пандемии. Он дает право властям королевства принимать решение о введении обязательных для населения ограничительных мер почти во всех сферах жизни общества.
До сих пор, как признаются местные чиновники, в Швеции не вводили жестких ограничений и карантин из-за того, что для этого не было соответствующего законодательства. Теперь закон принят, и он будет действовать до 30 сентября этого года. Кроме того, в нем предусмотрен механизм пролонгации в случае, если угроза от пандемии не исчезнет.
Что именно разрешено законом? Шведские власти теперь получат право ограничивать работу магазинов, спортивных клубов, парков, зон отдыха, вводить штрафы за нарушение запретов. Также с помощью закона можно будет регулировать работу музеев, театров, кинотеатров, спортивных мероприятий, общественного транспорта, то есть всех мест, где возможно скопление людей. Однако закрыть все общество по домам будет невозможно. Закон не позволят официальным властям требовать от людей находиться в своих домах целыми неделями, как это, например, возможно во многих других странах.
За все время пандемии коронавируса в Швеции подтверждено более 489 тысяч случаев заболевания, умерли 9433 человека.
Еще в конце прошлого года власти Швеции сообщали, что больницы и госпитали королевства работают на пределе своих возможностей из-за большого наплыва больных коронавирусом. В этом году объявлено о том, что больницы в стране начали переносить операции, чтобы освободить место для ковид-пациентов. Речь, прежде всего, идет об операциях для онкологических или сердечных больных.
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В мире , Швеция
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