Пашинян вылетел в Москву для встречи с Путиным и Алиевым 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в российскую столицу для участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
«Премьер-министр Пашинян уже вылетел в Москву», — сообщили в пресс-службе правительства, передает ТАСС.
Несколько десятков оппозиционных активистов в понедельник утром попытались перекрыть трассу, ведущую в аэропорт Звартноц, чтобы помешать Пашиняну вылететь в Москву. По словам оппозиционеров, премьер-министр Армении «после поражения в Карабахе не имеет права представлять армянский народ в каких-либо переговорах с азербайджанской стороной».
Трехсторонние переговоры намечены на 11 января. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.