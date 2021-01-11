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Москва

Пашинян вылетел в Москву для встречи с Путиным и Алиевым 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Премьер-министр Армении Никол Пашинян вылетел в российскую столицу для участия во встрече с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

«Премьер-министр Пашинян уже вылетел в Москву», — сообщили в пресс-службе правительства, передает ТАСС.

Несколько десятков оппозиционных активистов в понедельник утром попытались перекрыть трассу, ведущую в аэропорт Звартноц, чтобы помешать Пашиняну вылететь в Москву. По словам оппозиционеров, премьер-министр Армении «после поражения в Карабахе не имеет права представлять армянский народ в каких-либо переговорах с азербайджанской стороной».
Трехсторонние переговоры намечены на 11 января. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
Протестующие поставили Пашиняну ультиматум с угрозой закрыть доступ в Армению
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.
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Комментарии 1
В мире , Видео , Сергей Шойгу , Ильхам Алиев , Хулуси Акар , Никол Пашинян , Владимир Путин , Министерство обороны , ЕС , ИТАР-ТАСС
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