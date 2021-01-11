Протестующие перекрыли трассу Пашиняну

Все новости на карте

Протестующие в Ереване предприняли попытку помешать вылету премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву , где сегодня должна состояться трехсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путином и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым

Противники политики Пашиняна попытались перекрыть трассу Паракар — Аргаванд, которая ведет к аэропорту. Видео публикует Telegram-канал RT. Стражам порядка пришлось взять автодорогу под контроль.

Трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана пройдет в понедельник в Москве. Она будет посвящена урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.