Протестующие перекрыли трассу Пашиняну

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Москва

Попытка протестующих помешать встрече Пашина, Путина и Алиева попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Протестующие в Ереване предприняли попытку помешать вылету премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москву, где сегодня должна состояться трехсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путином и его азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
Противники политики Пашиняна попытались перекрыть трассу Паракар — Аргаванд, которая ведет к аэропорту. Видео публикует Telegram-канал RT. Стражам порядка пришлось взять автодорогу под контроль.
Трехсторонняя встреча лидеров России, Армении и Азербайджана пройдет в понедельник в Москве. Она будет посвящена урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе.
Ранее сообщалось, что голливудский актер Арнольд Шварценеггер назвал Трампа худшим президентом в истории США.
В мире , Видео , Политика , Арнольд Шварценеггер , Ильхам Алиев
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