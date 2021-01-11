Лукашенко рассказал об отношении к прозвищу Батька 

Вчера белорусский лидер дал интервью журналистке Наиле Аскер-Заде для ее шоу «Действующие лица». Она спросила того об отношении к прозвищу Батька.

«Ну я и есть Батька. Нравится или не нравится, батька и батька. Я привык к этому. Человек привыкает ко всему», — ответил он.

Лукашенко сравнил работу президентом с бегом белки в колесе, которое невозможно остановить. Он признался, что у него нет ощущения усталости и желания уйти со своего поста, он даже не думает об этом.

«Наверное, пока, как в народе говорят, не скопытишься, не упадешь», — отметил Лукашенко.

Он рассказал, что у президента нет начала рабочего дня и нет его окончания, порой, в острые периоды, он работает сутками. Впрочем, белорусский лидер уточнил, что таких периодов в работе президента бывает не так много.

Также он рассказал, что обычно просыпается в 5:30 или 6:00 и делает зарядку; не любит фитнес и командировки; любит игровые виды спорта; сам ездит на тренировки на автомобиле «Мерседес»; имеет право на управление всеми видами транспорта.