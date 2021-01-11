Палата представителей конгресса США намерена потребовать от вице-президента Майка Пенса отстранить действующего главу государства Дональда Трампа от власти. Об этом спикер палаты Нэнси Пелоси заявила в обращении к коллегам по Демократической партии.
По ее словам, лидер большинства в палате представителей Стени Хойер затребует единогласного принятия резолюции конгрессмена Раскина.
«В этой резолюции содержится призыв к вице-президенту созвать кабинет министров для того, чтобы задействовать 25-ую поправку о признания президента неспособным исполнять свои обязанности», — говорится в заявлении Пелоси.
Она отметила, что вице-президенту будет дано 24 часа на ответ. После этого документ об импичменте Трампа вынесут на пленарное заседание.
«Защищая нашу Конституцию и нашу демократию, мы будем действовать безотлагательно, поскольку президент представляет собой угрозу им обеим», — подчеркнула Нэнси Пелоси.
6 января, как сообщал «Рамблер», Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками заявил, что никогда не смирится с поражением в президентской гонке и не собирается сдаваться. В этот же день тысячи сторонников Трамп выступили против официального утверждения демократа Джо Байдена на посту нового главы государства. Они штурмовали Капитолий. Беспорядки привели к гибели людей и массовым арестам.
При этом Пелоси высказала мнение, что у России есть на Дональда Трампа компромат и назвала его «служанкой» российского лидера Владимира Путина.