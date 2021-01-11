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Москва

Палата представителей США намерена отстранить Трампа от власти 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Палата представителей конгресса США намерена потребовать от вице-президента Майка Пенса отстранить действующего главу государства Дональда Трампа от власти. Об этом спикер палаты Нэнси Пелоси заявила в обращении к коллегам по Демократической партии.
По ее словам, лидер большинства в палате представителей Стени Хойер затребует единогласного принятия резолюции конгрессмена Раскина.

«В этой резолюции содержится призыв к вице-президенту созвать кабинет министров для того, чтобы задействовать 25-ую поправку о признания президента неспособным исполнять свои обязанности», — говорится в заявлении Пелоси.

Она отметила, что вице-президенту будет дано 24 часа на ответ. После этого документ об импичменте Трампа вынесут на пленарное заседание.
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«Защищая нашу Конституцию и нашу демократию, мы будем действовать безотлагательно, поскольку президент представляет собой угрозу им обеим», — подчеркнула Нэнси Пелоси.

6 января, как сообщал «Рамблер», Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками заявил, что никогда не смирится с поражением в президентской гонке и не собирается сдаваться. В этот же день тысячи сторонников Трамп выступили против официального утверждения демократа Джо Байдена на посту нового главы государства. Они штурмовали Капитолий. Беспорядки привели к гибели людей и массовым арестам.
При этом Пелоси высказала мнение, что у России есть на Дональда Трампа компромат и назвала его «служанкой» российского лидера Владимира Путина.
Комментарии 4
В мире , Видео , США , Джозеф Байден , Стени Хойер , Майк Пенс , Дональд Трамп , Владимир Путин , Демократическая партия США
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