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Генсек ШОС назвал выборы президента Киргизии открытыми и свободными 

РИА Новости 1 час назад
Генсек ШОС назвал выборы президента Киргизии открытыми и свободными
Фото: РИА Новости
Выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны, сообщил в понедельник на пресс-конференции генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"Выборы президента Киргизии прошли открыто и свободно, они легитимны", — заявил он.

По словам Норова, приглашение международных наблюдателей говорит о "стремлении Киргизии обеспечить максимальную прозрачность и демократичность выборов".

"Миссия заявляет, что досрочные выборы и референдум по определению формы правления проведены в соответствии с законодательством страны и принятыми Киргизией международными обязательствами. Нарушения законодательства не отмечены", — подчеркнул он.

Как добавил Норов, согласно выводам миссии мероприятия в рамках выборов проводились открыто и подробно освещались в СМИ, всем кандидатам были обеспечены равные условия. "Выборы в Киргизии состоялись на широкой конкурентной основе, в атмосфере открытости и прозрачности", — отметил генсек ШОС.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. В выборах президента по данным с 98% участков лидирует Садыр Жапаров, у него 79,2% голосов. Также согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 97% бюллетеней, более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
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В мире , Садыр Жапаров , ШОС , Кыргызстан
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