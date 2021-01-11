Пелоси назвала Трампа служанкой Путина

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Пелоси высказала мнение, что у России есть на Трампа какой-то компромат.

«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа — личное, политическое, финансовое. (…) Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет», — подчеркнула она.

При этом Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа «помешанным, неуравновешенным, опасным президентом США», подчеркнув, что его необходимо привлечь к ответственности.