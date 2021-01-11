Пелоси назвала Трампа служанкой Путина

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала американского лидера Дональда Трампа «служанкой» президента России Владимира Путина. Об этом она заявила в интервью телеканалу CBS.
Пелоси высказала мнение, что у России есть на Трампа какой-то компромат.
«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа — личное, политическое, финансовое. (…) Другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой Путина, нет», — подчеркнула она.
При этом Нэнси Пелоси назвала Дональда Трампа «помешанным, неуравновешенным, опасным президентом США», подчеркнув, что его необходимо привлечь к ответственности.
6 января, как сообщал «Рамблер», Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками заявил, что никогда не смирится с поражением в президентской гонке и не собирается сдаваться. В этот же день тысячи сторонников президента выступили против официального утверждения демократа Джо Байдена на посту нового главы государства. Они штурмовали Капитолий и в результате попали в здание. Беспорядки привели к гибели людей и массовым арестам.