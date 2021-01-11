Армянская оппозиция попыталась сорвать визит Пашиняна в Москву 

Армянская полиция перекрыла дорогу к ереванскому аэропорту Звартноц, чтобы обеспечить проезд премьер-министра страны Никола Пашиняна, вылетающего в Москву на трехстороннюю встречу с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым.
Недалеко от аэропорта проходит акция протеста оппозиционеров, которые попыталась не допустить проезд Пашиняна. Протестующие потребовали позволить им пройти шествием к аэропорту, однако полиция заявила, что свободное передвижение временно ограничено. Пашиняну удалось доехать до аэропорта, однако ведущая к воздушной гавани дорога все еще остается заблокированной, передает РИА «Новости» со ссылкой на онлайн-ресурс para.tv.
Трехсторонние переговоры намечены на 11 января. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей.
С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку.
Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Евросоюз поприветствовал прекращение боев в Карабахе. 11 ноября главы военных ведомств России и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар подписали меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня в Карабахе.