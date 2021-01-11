Маск стал богатейшим человеком и попал на видео 

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7 января акции корпорации Tesla подорожали на 4,8% и, согласно подсчетам Bloomberg, Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Состояние основателя SpaceX оценили в 188,5 миллиардов долларов США. Первое место в рейтинге Маску обеспечил именно рост котировок Tesla. За 2020 год ценные бумаги Tesla выросли в цене на 743%.

Издание Business Insider сообщает, что Илон решил распродать все свое имущество ради заселения Марса.