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Маск стал богатейшим человеком и попал на видео 

Вадим Дроздов 13 минут назад
7 января акции корпорации Tesla подорожали на 4,8% и, согласно подсчетам Bloomberg, Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Состояние основателя SpaceX оценили в 188,5 миллиардов долларов США. Первое место в рейтинге Маску обеспечил именно рост котировок Tesla. За 2020 год ценные бумаги Tesla выросли в цене на 743%.
На втором месте в списке самых богатых Джефф Безос. Основатель Amazon владеет 187 миллиардами долларов США. Бронза досталась Биллу Гейтсу с его 132 миллиардами.
Издание Business Insider сообщает, что Илон решил распродать все свое имущество ради заселения Марса.
В мире , Видео , Джефф Безос , Билл Гейтс , Илон Маск , Amazon , SpaceX , Bloomberg
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