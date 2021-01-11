В Нью-Йорке могут ввести штраф за нарушение вакцинации

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо уже пригрозил наложить штраф на сумму до миллиона долларов для учреждений за нарушение программы вакцинации и отозвать лицензии у врачей, медсестер и других лиц, которые не соблюдают государственные и федеральные правила распределения вакцин. Согласно государственной программе в США , в настоящее время приоритетное внимание должно уделяться вакцинации медработников и жителей домов престарелых.

Для спонсоров и их друзей

Майами были сообщения о том, что крупные больничные спонсоры первыми попробовали вакцину, а в Нью-Йорке магнаты с Уолл-стрит отправили своих друзей во Флориду для приобретения доз, предназначенных для дома престарелых. В Колорадо некоторые учителя подверглись оскорблениям в соцсетях после того, как медсестрам и педагогам школ в более богатых округах сделали прививки первыми.

По словам экспертов, разрыв между теми, кто вакцинирован, и теми, кто не вакцинирован в Америке, растет. "Мы слышим о некоторых политиках, некоторых попечителях крупных больниц и других, которые опережают медицинских работников и пожилых людей в плане прививок, — сказал Артур Каплан из Медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете и один из ведущих специалистов по биоэтике США. — Некоторые производящие и распространяющие лекарства компании говорят, что, как только государственные контракты будут выполнены, они сделают получение вакцин для себя приоритетом".

Ранее в США поступали сообщения о некачественных или фальсифицированных вакцинах, которые якобы производятся в Индии, а также о фальсифицированных дезинфицирующих средствах для рук, появлявшихся на протяжении всей пандемии. По словам доктора Садия Хана, эпидемиолога из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, отсутствие согласованного плана распределения вакцин в США является явным доказательством того, что федеральное правительство не извлекло уроки из своей неспособности активизировать тестирование как средство замедления распространения вируса.

"Распространение вакцины — это День сурка того, чем было тестирование на COVID-19 в начале пандемии. Эти значительные задержки могут привести к большему количеству госпитализаций и смертей, которые можно было бы предотвратить", — отметил эксперт.

В Нью-Йорке открылись центры массовой вакцинации

Между тем, в самом Нью-Йорке в воскресенье, десятого января, открылись два пункта массовой вакцинации: один из них находится в Бруклине, другой на почтовой станции Батгейт в районе Бронкс. Эти массовые центры были открыты в течение большей части дня, а с понедельника, 11 января, они начнут работать круглосуточно, семь дней в неделю в рамках инициативы мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио. Градоначальник утвердил план по развертыванию 250 пунктов вакцинации для достижения амбициозной цели привить миллион жителей Нью-Йорка к концу месяца, сообщает Reuters

В Нью-Йорке, как и в большей части Соединенных Штатов, усилия по доставке двух вакцин американцам продвигались медленнее, чем ожидалось, из-за множества проблем. Они произошли из-за введения строгих правил, контролирующих, кто должен быть вакцинирован в первую очередь, а также из-за отсутствия планирования или руководства на федеральном уровне.

По данным городского департамента здравоохранения, по состоянию на начало воскресенья Нью-Йорк ввел 203 тысячи 181 дозу вакцины своим жителям из более чем 524 тысяч доз, которые были доставлены в город. В пятницу, восьмого января, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, который ранее говорил, что все медицинские работники должны быть вакцинированы, прежде чем штат перейдет к другим категориям граждан, скорректировал этот курс, заявив, что люди в возрасте 75 лет и старше также могут получить прививку, начиная с понедельника, 11 января.