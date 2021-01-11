Более половины южнокорейцев недовольны президентом

Более 60% южнокорейцев не одобряют политику, проводимую президентом страны Мун Чжэ Ином. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник итоги опроса, проведенного агентством Realmeter среди 2,5 тыс. совершеннолетних граждан страны в период с 4 по 8 января.

Уровень недовольства политикой главы государства вырос на 1 процентный пункт (п. п.) по сравнению с предшествующей неделей и достиг 60,9% — максимального уровня с момента прихода Мун Чжэ Ина к власти в мае 2017 года. По мнению южнокорейских экспертов, это связано с дальнейшим распространением в стране коронавируса и провалом попыток властей сдержать резкий рост цен на недвижимость в Сеуле.

Положительно оценивают деятельность президента 35,5% опрошенных, что на 1,1 п. п. меньше, чем на прошлой неделе. Рейтинг Мун Чжэ Ина продолжает падение шестую неделю подряд.

Уровень поддержки правящей Демократической партии "Тобуро" понизился за неделю на 0,4 п. п. и составил 29,3%. При этом крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская сила" поддерживают 33,5% респондентов — на 3,1 п. п. больше, чем на прошлой неделе.

Статистическая погрешность при обработке данных составляет 2% при уровне достоверности 95%.