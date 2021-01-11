Она сообщила, что утром лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер «затребует единогласного принятия резолюции», в которой Пенса призывают «задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности». После этого «вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента», заявила спикер палаты.

Если единогласное решение не примут, документ вынесут на пленарное заседание во вторник. Пенса призывают «ответить в течение 24 часов», после чего конгрессмены «приступят к вынесению документа об импичменте на пленарное голосование», передает РИА «Новости»

Пелоси заявила, что они намерены «действовать в срочном порядке», так как это требуется для «защиты конституции и демократии», ведь «президент представляет собой угрозу». По ее словам, «ужас продолжающегося наступления на демократию» в США «все усиливается, как и необходимость к срочным действиям».