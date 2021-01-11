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Москва

Пелоси озвучила планы по отстранению Трампа от власти в США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 59 минут назад
В понедельник Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти, сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси.
Она сообщила, что утром лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер «затребует единогласного принятия резолюции», в которой Пенса призывают «задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности». После этого «вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента», заявила спикер палаты.
Если единогласное решение не примут, документ вынесут на пленарное заседание во вторник. Пенса призывают «ответить в течение 24 часов», после чего конгрессмены «приступят к вынесению документа об импичменте на пленарное голосование», передает РИА «Новости».
Пелоси заявила, что они намерены «действовать в срочном порядке», так как это требуется для «защиты конституции и демократии», ведь «президент представляет собой угрозу». По ее словам, «ужас продолжающегося наступления на демократию» в США «все усиливается, как и необходимость к срочным действиям».
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию. В среду сторонники ворвались в Конгресс. Хотя Трамп осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.
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В мире , Видео , США , Стени Хойер , Майк Пенс , Дональд Трамп , РИА Новости , Bloomberg
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