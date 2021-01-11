Помпео раскритиковал Обаму за соблюдение ДРСМД 

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что экс-президент Барак Обама рисковал жизнями американцев, соблюдая положения договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
"Президент Обама рисковал жизнями американцев, ограничивая нашу военную силу, в то время как Россия обманывала и наращивала свои системы. Когда только одна сторона двухстороннего договора соблюдает его, это называется глупостью", — написал госсекретарь США в Twitter.
СССР и США о заключили ДРСМД 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. Соглашение подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года и носил бессрочный характер до прекращения действия 2 августа 2019 года в результате одностороннего выхода из него американской стороны.
США покинули ДРСМД, обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла эти обвинения и заявила о готовности продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако Вашингтон отказался идти навстречу.