Сестра Буша-старшего умерла в доме престарелых

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Сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Эллис Буш умерла после заражения коронавирусом. Об этом The New York Times сообщил ее сын.

Американка скончалась на 95-м году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19, в доме престарелых в штате Массачусетс в воскресенье, 10 января.

Буш госпитализировали 30 декабря с повышенной температурой. Тест на коронавирус показал положительный результат. В последние дни ее состояние заметно ухудшилось, признался ее сын.

Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет в декабре 2018-го. В том же году его дважды госпитализировали . В первом случае причиной стал сепсис, во втором — низкое кровяное давление и слабость.