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Сестра Буша-старшего умерла после заражения коронавирусом 

Lenta.ru 1 час назад
Сестра Буша-старшего умерла в доме престарелых
Фото: Marcy Nighswander / AP
Сестра 41-го президента США Джорджа Буша-старшего Нэнси Эллис Буш умерла после заражения коронавирусом. Об этом The New York Times сообщил ее сын.
Американка скончалась на 95-м году жизни из-за осложнений, вызванных COVID-19, в доме престарелых в штате Массачусетс в воскресенье, 10 января.
Буш госпитализировали 30 декабря с повышенной температурой. Тест на коронавирус показал положительный результат. В последние дни ее состояние заметно ухудшилось, признался ее сын.
Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет в декабре 2018-го. В том же году его дважды госпитализировали. В первом случае причиной стал сепсис, во втором — низкое кровяное давление и слабость.
Джордж Буш-старший был президентом Соединенных Штатов Америки с 1989 по 1993 год. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе, падением Берлинской стены в 1989 году и распадом СССР два года спустя. Приходился отцом 43-му президенту США Джорджу Бушу-младшему.
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Комментарии 1
В мире , США , БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ , Джордж Буш , Панама , Филиппины
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