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Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов 

РИА Новости 35 минут назад
Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов
Фото: РИА Новости
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 90 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразились 90 005 787 человек.
Самое большое число случаев COVID-19 в мире выявлено в США — более 22,2 миллиона. За все время пандемии скончались в мире более 1,93 миллиона человек, выздоровели почти 50 миллионов заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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