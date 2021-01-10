Число случаев COVID-19 в мире превысило 90 миллионов 

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило отметку в 90 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразились 90 005 787 человек.

Самое большое число случаев COVID-19 в мире выявлено в США — более 22,2 миллиона. За все время пандемии скончались в мире более 1,93 миллиона человек, выздоровели почти 50 миллионов заболевших.