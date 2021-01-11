На президентских выборах в Киргизии лидером голосования стал Садыр Жапаров , который всего четыре месяца назад отбывал тюремный срок. Он рассказал российским журналистам как будет управлять страной, которая станет президентской республикой.

Жапаров пообещал, что первым делом «уничтожит коррупцию» и «уберет забюрократизированность», пишет «Коммерсант». Жапаров признал, что проблема родственников во власти является одной из самых сложных. Он пообещал, что его братьев не будет ни в крупном бизнесе, ни в кабинетах чиновников.

«Я не знаю, сколько я буду править страной, но обещаю вам по-мужски: ни одного брата не увидите во власти», — заявил Садыр Жапаров.

Будущий президент Киргизии обещает, что вернет в страну уехавшую за рубеж молодежь.

«Потребуется два-три года. В первый год мы должны поднять экономику. Второй-третий год — взяться за возвращение. Мы должны для них создать рабочие места. Почему люди уезжают? В основном, чтобы накопить деньги и обзавестись жильем», — отметил Жапаров, добавив.

Что будет разработана программа выдачи ипотеки населению.

Кроме того он заявил, что Россия останется единственным стратегическим партнером Киргизии. С остальными государствами, например с США или Китаем, страна будет сотрудничать на взаимовыгодных условиях, считает избранный президент.