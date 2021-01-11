Генсек ООН сравнил нынешний год с 1945-м 

"Но это не 1945 год. Сегодняшняя война ведется против микроскопического вируса. Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата", — заявил он.

По словам Гутерреша, конфликт больше не является вопросом только военной и экономической мощи.

"Потребность в международном сотрудничестве сохраняется, мы должны расширить наше представление о том, что это значит. В нашем взаимосвязанном мире нам нужен многосторонний подход. Мы должны превратить нашу глобальную систему в глобальное партнерство", — заявил он.

Генсек напомнил, что из-за пандемии коронавируса 88 миллионов человек оказались за чертой бедности, а 270 миллионам угрожает нехватка еды, и призвал "к новой глобальной сделке" на международном уровне.

"Необходимо лучше осуществлять руководство властью, ресурсами и возможностями и распределять их надо более справедливо. Развивающиеся страны должны играть пропорциональную роль в глобальных институтах", — указал генсек.

По его словам, для устранения источников неравенства нужен "новый общественный договор" между людьми, властью, бизнесом и гражданским обществом, который будет включать справедливое налогообложение, универсальные блага и возможности для всех.