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Жапаров пообещал не допустить политических гонений 

News.ru 1 час назад
Жапаров пообещал не допустить политических гонений
Фото: ТАСС
Побеждающий на выборах президента Киргизии Садыр Жапаров дал обещание, что не допустит политических гонений. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Политик также отметил, что не допустит укрывательств нарушителей закона.

Не держу зла на своих оппонентов и на тех, кто всеми способами пытался воспрепятствовать воле народа. Мы вместе должны сделать Киргизию великой и процветающей, — сказал кандидат.

Кроме того, кандидат на главный пост республики заявил, что выведет Киргизию из кризиса за два-три года.

Республика находится в тяжелейшем положении. Но мы выведем её из кризиса в течение ближайших двух-трех лет, — заявил Жапаров, слова которого приводит РИА Новости.

Выборы прошли сегодня, 10 января. На пост президента баллотировались 17 кандидатов. Также в воскресенье в стране прошёл референдум об изменении формы правления в государстве: гражданам предложили выбрать между президентской и парламентской республикой.
После обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одерживает бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов, а более 80% жителей страны предпочли президентскую форму правления.
При этом некоторые кандидаты в президенты Киргизии заявили журналистам, что не признают итоги выборов, сообщал NEWS.ru.
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Комментарии
В мире , Садыр Жапаров , РИА Новости , Кыргызстан
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