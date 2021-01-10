Оппоненты Жапарова отказались признать итоги выборов 

Ряд кандидатов в президенты Киргизии заявили журналистам, что не признают итоги выборов.
В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента страны и референдум по определению формы правления в республике. Согласно предварительным данным с автоматических считывающих урн после обработки 95% бюллетеней, на выборах победу в первом туре одерживает бывший и.о. президента Садыр Жапаров с 79% голосов, а более 80% киргизстанцев предпочли президентскую форму правления парламентской.
"Я не признаю итоги выборов", — приводит слова занявшего, по предварительным данным, второе место (менее 7% голосов) Адахана Мадумарова информагентство 24.kg.
По его мнению, были нарушения, связанные с электронными данными с участков для голосования, и "специалисты в самое ближайшее время раскроют суть и сущность всего, что происходило".
Также, по данным СМИ, не признал итоги голосования и другой кандидат, оказавшийся на 5-м месте — экс-глава Госкомитета Нацбезопасности Абдиль Сегизбаев. По его словам, которые приводит издание Akipress, выборы прошли под давлением и в неравной борьбе.
Как ранее сообщили в ЦИК страны в ведомство поступило более 40 обращений о возможных нарушениях. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова сообщила в воскресенье на пресс-конференции, что все жалобы будут рассмотрены в установленном законом порядке "и уже только потом можно будет однозначно утверждать, повлияли ли они (возможные нарушения — ред.) на ход выборов".