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В Японии выявили новый вариант коронавируса 

РИА Новости 38 минут назад
Японские специалисты выявили новый вариант коронавируса
Фото: Reuters
Специалисты японского Национального института инфекционных болезней утверждают, что выявили новую мутацию коронавируса, отличную от тех, что распространяются в Великобритании или ЮАР, у четырех человек, прилетевших в страну из Бразилии.

"Шестого января Национальным институтом инфекционных болезней была выявлена новая мутация нового коронавируса у четырех человек, прилетевших 2 января (в Японию — ред.) из Бразилии", — отмечается в обнародованном в воскресенье пресс-релизе.

По данным института, "новая мутация частично схожа с мутациями, представляющими беспокойство из-за более высокой контагиозности". Как уточнило, в свою очередь, агентство Киодо со ссылкой главу Национального института инфекционных болезней Такадзи Вакиту, речь идет о сходстве с мутациями, выявленными в Великобритании и ЮАР.
В Бразилии обнаружили новый штамм коронавируса
На имеющейся в пресс-релизе иллюстрации уточняется, что в новом штамме выявлены мутация N501Y в ключевом контактном участке белка-шипа, присутствующая как в "британском", так и в "южноафриканском" штаммах, а также мутация E484K в белке-шипе, присутствующая только в "южноафриканском" штамме. В то же время, в новой мутации отсутствуют так называемые "выпадения" аминокислот в ряде позиций.

"Наши данные о новой мутации ограничены информацией о нуклеотидной последовательности генов. В связи с этим в настоящее время тяжело оценить уровень патогенности, контагиозности, эффективности методов тестирования или вакцин", — подчеркивается в документе.

По данным японских СМИ, в настоящее время один из инфицированных — мужчина в возрасте около 40 лет — госпитализирован из-за проблем с дыханием. У женщины отмечаются боли в горле и головные боли, а у ребенка — повышенная температура. Болезнь у четвертого из инфицированных протекает пока бессимптомно.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Другая мутация — штамм 501. V2 — была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм так же, как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
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