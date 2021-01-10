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Москва

Сенатор-демократ заявил, что лучше Трампа судить, чем подвергать импичменту 

News.ru 54 минуты назад
Президента США Дональда Трампа можно привлечь к суду. Об этом заявил сенатор-демократ Джо Манчин.
По его словам, Трампу следовало бы объявить импичмента, однако в этом нет смысла, поскольку конгресс не успеет это сделать до прихода к власти следующего президента Джо Байдена 20 января. Но Трампа можно судить.

Никто не стоит выше закона. Если люди погибли, был причинён весь этот ущерб, было восстание в нашей столице, кто-то должен понести ответственность, чтобы этого никогда не повторилось или, во всяком случае, никогда не пришло больше в нашу страну, — заявил Манчин в эфире CNN.

Демократы США озвучили проект об импичменте Трампа
Ранее вице-президент США Майк Пенс проигнорировал призыв лидеров демократов в конгрессе Чака Шумера и Нэнси Пелоси задействовать 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти.
Как сообщал NEWS.ru, ранее демократы в палате представителей Конгресса США обнародовали документ об импичменте президента Дональда Трампа в связи с «подстрекательством к мятежу». В документе ответственность за насилие и жертвы в Вашингтоне 6 января возлагается на Трампа. Утверждается, что именно заявления президента «логичным образом» привели к беспорядкам.
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В мире , Видео , Джо Манчин , Чак Шумер , Джозеф Байден , Майк Пенс , Дональд Трамп , Конгресс США , CNN
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