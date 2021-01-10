Никто не стоит выше закона. Если люди погибли, был причинён весь этот ущерб, было восстание в нашей столице, кто-то должен понести ответственность, чтобы этого никогда не повторилось или, во всяком случае, никогда не пришло больше в нашу страну, — заявил Манчин в эфире CNN.